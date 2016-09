Zwei Autos im Erzgebirge ausgebrannt

erschienen am 12.09.2016



Sehmatal (dpa/sa) - Zwei Autos sind in Sehmatal im Erzgebirgskreis ausgebrannt. Bei beiden Fahrzeugen entstand in der Nacht zum Montag Totalschaden, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Die beiden Autos standen im Ortsteil Cranzahl nebeneinander, als eines aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer fing. Die Flammen griffen auf das andere Auto über. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25 000 Euro.