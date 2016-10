Zwei Jahre Pegida: Köpping warnt

Dresden (dpa/sn) - Angesichts des zweijährigen Bestehens der Pegida hat Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) vor einer weiteren Polarisierung gewarnt und zum Dialog aufgerufen. Das schließe Anhänger des fremden- und islamfeindlichen Bündnisses ein, sagte sie am Montag zum Auftakt einer Demonstration des Bündnisses «Herz statt Hetze» vor mehreren Hundert Menschen in Dresden. Gemeinsam könne man sich hinter der Forderung nach «Frieden» versammeln und alles «miteinander besprechen». Am Abend wollte sich auch die Stadt Dresden bei einem Bürgerfest als weltoffene Stadt präsentieren.

Beide Veranstaltungen waren ursprünglich als Alternative zu der Jubiläums-Kundgebung der Pegida geplant. Wegen eines Streits um den Versammlungsort hatte das Bündnis seine Kundgebung aber um einen Tag vorverlegt. Gut 8000 Menschen waren dazu am Sonntag auf dem Theaterplatz vor der Semperoper gekommen.