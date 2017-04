Zwei Jugendliche bei Kellerbrand in Plauen verletzt

erschienen am 26.04.2017



Plauen (dpa/sn) - Bei einem Kellerbrand in Plauen sind zwei Jugendliche verletzt worden. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen bemerkten am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus starken Rauch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Unbekannte hatten offenbar eine Holztür angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Jugendlichen mussten beide wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden.