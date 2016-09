Zwei Menschen bei ZusammenstoÃŸ mit Linienbus verletzt

Zwei Menschen bei Zusammenstoß mit Linienbus verletzt

erschienen am 17.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Zwei Menschen sind in Chemnitz von einem Linienbus erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein 68-Jähriger ins Krankenhaus. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Ein 46-Jähriger musste nur kurz behandelt werden. Der 26 Jahre alte Busfahrer hatte gehalten und war wieder angefahren, als die beiden Männer am Freitagabend nach einem Fußballspiel mit einer Gruppe über die Straße liefen. Wie genau es dabei zu dem Unfall kam, war noch offen.