Zwei Schwerverletzte bei Autounfall nahe Bischofswerda

erschienen am 10.12.2016



Bischofswerda (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind nahe Bischofswerda die Fahrer beider Fahrzeuge schwer verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hatte am Freitag beim Abbiegen von der Bundesstraße 98 ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Der 56-jährige Fahrer konnte die Kollision nicht verhindern. An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.