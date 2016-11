Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß mit Auto

erschienen am 09.11.2016



Großhartau (dpa/sn) - Auf der Bundesstraße 6 bei Großhartau (Bautzen) sind bei einem Verkehrsunfall zwei Fußgängerinnen schwer verletzt worden. Die 87 und 88 Jahre alten Frauen wurden am Dienstagabend beim Überqueren der Straße vom Auto einer 45-Jährigen erfasst. Der Grund für den Unfall war zunächst nicht bekannt. Die beiden älteren Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden