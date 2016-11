Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Radeberg

erschienen am 03.11.2016



Radeberg (dpa/sn) - Bei dem Zusammenstoß zweier Autos bei Radeberg (Landkreis Bautzen) sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag in Görlitz mitteilte, hatte ein 53-Jähriger am Vorabend in seinem Wagen die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet.