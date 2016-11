Zwei Tote bei Unfall auf A4 Richtung Chemnitz

erschienen am 21.11.2016



Wilsdruff (dpa/sn) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Wilsdruff (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind am Sonntag zwei Menschen getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 19-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von seiner Spur ab und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug, wie die Polizei in Dresden erklärte. Dieses wurde von einem dahinter fahrenden Lastwagen erfasst. Die 57-jährige Fahrerin und ihr 61-jähriger Begleiter wurden eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle.

Bei zwei Folgeunfällen wurden zwei weitere Menschen verletzt. Die Autobahn war mehr als sechs Stunden gesperrt.