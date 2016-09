Zwei Tote bei Verkehrsunfall nahe Reichenbach

erschienen am 12.09.2016



Reichenbach (dpa/sa) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Reichenbach im Vogtlandkreis sind beide Fahrer gestorben. Ein 26 Jahre alter Mann war aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen eines 63-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Das Auto des 63-Jährigen fing bei dem Unfall am Sonntagvormittag Feuer und brannte aus. Beide Männer starben in ihren Autos.