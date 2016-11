Zwei Verletzte nach Unfall im Landkreis Bautzen

erschienen am 24.11.2016



Kamenz (dpa/sn) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kamenz (Landkreis Bautzen) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Autofahrer missachtete am Mittwoch beim Abbiegen den Gegenverkehr und stieß mit einem Transporter zusammen, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Der 57-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 39 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro.