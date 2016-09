Zwei Verletzte und Vollsperrung bei Unfall auf B283

erschienen am 20.09.2016



Adorf (dpa/sn) - Bei einem Unfall auf der B283 (Vogtlandkreis) bei Adorf sind zwei Menschen verletzt worden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße am Montag für mehr als sechs Stunden gesperrt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Lastwagen war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Das Auto prallte in der Folge noch gegen einen Kleintransporter, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Der Autofahrer verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 40 000 Euro. Die B283 konnte erst am Montagabend wieder freigegeben werden.