Zwei neue Sterne-Restaurants in Sachsen

erschienen am 01.12.2016



Berlin (dpa/sn) - Gourmets haben in Sachsen künftig mehr Auswahl unter den Sterne-Restaurants. Der am Donnerstag veröffentlichte «Guide Michelin» 2017 nahm zwei Häuser neu in die Riege der Spitzenrestaurants auf: Das «Juwel» in Kirschau (Kreis Bautzen) und «Die Residenz im Herrenhaus» in Leipzig. Insgesamt kommt Sachsen damit auf sieben Sterne-Restaurants. Am besten bewertet ist das «Falco» in Leipzig mit zwei Sternen.

Als höchste Wertung vergeben die Feinschmecker des «Guide Michelin» drei Sterne. Zehn Restaurants in Deutschland wurden damit gekürt. Insgesamt wurden 292 Häuser ausgezeichnet.

Sachsen hat im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundesländern viele Sterne-Restaurants. Erstmals wurde in diesem Jahr mit dem «Juwel» ein Haus ausgezeichnet, das nicht in den Großstädten Dresden oder Leipzig serviert.

Vor kurzem hatte der ebenfalls aus Frankreich stammende Restaurantführer «Gault&Millau» den Dresdner Sternekoch Stefan Hermann zum Gastronom des Jahres gekürt. Bester Koch des Landes blieb Peter Maria Schnurr vom «Falco». Die zweithöchste Wertung erkochten Marcus Langer vom «Bean & Beluga», Benjamin Biedlingmaier vom «Caroussel» (beide Dresden), Benjamin Unger vom «St. Andreas» in Aue und Detlef Schlegel vom Leipziger «Stadtpfeiffer».