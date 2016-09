Zwickau: A72 wegen Unfalls Ã¼ber Stunden gesperrt

Zwickau: A72 wegen Unfalls über Stunden gesperrt

erschienen am 05.09.2016



Zwickau. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A72 bei Zwickau hat am Montag zur stundenlangen Sperrung der Fahrbahn in Richtung Chemnitz geführt. Kurz nach der Anschlussstelle Zwickau West war am Nachmittag ein Transporter ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Weil Öl und Benzin beseitigt werden mussten, war die Fahrbahn in Richtung Chemnitz bis 20 Uhr voll gesperrt, danach wurde eine Fahrspur wieder freigegeben. Der Verkehr wurde bis zur Freigabe an der Anschlussstelle Zwickau West von der A72 abgeleitet. Zur Unfallursache wird ermittelt. (fp)