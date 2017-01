Zwickau: NSU-Angeklagter wegen Körperverletzung vor Gericht

erschienen am 11.01.2017



Zwickau (dpa/sn) - Ein Mitangeklagter im Münchner NSU-Prozess muss sich im Mai vor dem Amtsgericht Zwickau wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung verantworten. Wie ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch mitteilte, war zunächst für den 18. Januar die Hauptverhandlung gegen André E. angesetzt. Dieser Termin ist jedoch verschoben worden, weil er mit der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht München kollidiert. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Neuer Verhandlungstermin gegen den Zwickauer ist nun der 22. Mai dieses Jahres (10.30 Uhr).

Laut Amtsgericht hatte André E. gegen einen gegen ihn verhängten Strafbefehl Einspruch eingelegt. Daher sei nun eine Hauptverhandlung notwendig. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, einen Mann angegriffen, verletzt und bedroht zu haben. Das mutmaßliche Opfer soll Prellungen und Hämatome von Schlägen und Tritten erlitten haben. Vorangegangen sei angeblich ein Streit zwischen dem minderjährigen Sohn des Angeklagten und dem Geschädigten, teilte das Gericht mit.

André E. gilt als Unterstützer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Als Mitangeklagter von Beate Zschäpe muss er sich wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sowie Beihilfe zum Mord verantworten.