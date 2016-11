Zwickau baut Kompetenzzentrum für alternde Gesellschaft

Zwickau (dpa/sn) - Im westsächsischen Zwickau entsteht bis März 2017 ein Kompetenzzentrum rund um das Wohnen in der Zukunft. Das Spektrum reicht von einer intelligent ausgestatteten Musterwohnung mit sprechenden Möbeln bis hin zur Beratung in Sachen Pflege oder Energieeffizienz. «Unsere alternde Gesellschaft trifft auf technische Trends wie die Digitalisierung», sagte Tobias Teich von der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) am Mittwoch.

Die Forscher wollen herausfinden, wie die moderne Technik das Leben in den eigenen vier Wänden auch im hohen Alter möglich machen kann. Dafür arbeitet die WHZ mit lokalen Unternehmen zusammen, darunter ein Großvermieter und ein Energieversorger. Das Projekt kostet 3,2 Millionen Euro und wird vom Bund, dem Freistaat und der Stadt Zwickau gefördert.