Zwickau gewinnt Heimspiel gegen Regensburg klar mit 4:0

erschienen am 20.09.2016



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat seine Negativserie gestoppt. Nach zuvor fünf sieglosen Spielen gewann die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner am Dienstagabend gegen Mitaufsteiger Jahn Regensburg mit 4:0 (1:0). Vor 4350 Zuschauern war Marcel Bär (36., 48., 55.) mit drei Toren der überragende Spieler. Den Schlusspunkt beim zweiten Saisonerfolg setzte Jonas Nietfeld in der 84. Minute.

Die Zwickauer mussten wegen eines Magen-Darm-Infekts kurzfristig auf Kapitän Toni Wachsmuth verzichten. Der FSV übernahm dennoch von Anfang an das Kommando und kam in der 36. Minute durch Bär zur verdienten Führung. Zu Beginn des zweiten Durchgags sorgte der Stürmer mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung. Die Gäste steckten auf und mussten in der Schlussphase sogar noch den vierten Gegentreffer hinnehmen. Durch den ersten Heimsieg im neuen Stadion konnten sich die Zwickauer etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.