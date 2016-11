Zwickau reist mit Optimismus zum Auswärtsspiel nach Köln

erschienen am 16.11.2016



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss im Auswärtsspiel am Freitag bei Fortuna Köln auf Robert Paul verzichten. Er sitzt eine Gelb-Rot-Sperre ab. Für ihn könnte wieder Patrick Wolf auflaufen. Der 27-jährige Verteidiger hatte sich im Januar das Kreuzband gerissen und am vergangenen Samstag beim Sieg im Sachsenpokal-Viertelfinale gegen Regionalligist VfB Auerbach sein Comeback gefeiert.

«Wir sind seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Die Stimmung in der Mannschaft ist entsprechend positiv», sagte Trainer Torsten Ziegner. Mit 13 Punkten rangieren die Zwickauer auf dem 18. Tabellenrang, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt drei Zähler. «Unser letztes Auswärtsspiel in Aalen haben wir gewonnen. Aus dem Ergebnis und der Leistung schöpfen wir Mut für die Aufgabe in Köln. Wir wollen die Kölner mit unserem aggressiven Spiel gegen den Ball beeindrucken», sagte Ziegner am Mittwoch.