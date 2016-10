Zwickau verliert in Halle nach turbulenter Schlussphase 2:3

erschienen am 15.10.2016



Halle (dpa) - Im Ostduell der 3. Liga hat der Hallesche FC am Samstag vor 7016 Zuschauern dem FSV Zwickau eine weitere Niederlage beigebracht. Die Saalestädter schlugen die Gäste aus Sachsen mit 3:2 (0:0). Die Tore für das Team aus Sachsen-Anhalt erzielten Marvin Ajani (50.), Fabian Baumgärtel (56.) und Royal-Dominique Fennell in der 78. Minute. Für Zwickau trafen in der turbulenten Schlussphase Ronny König (85.) und Patrick Göbel (88.). König sah in der Nachspielzeit wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte.

In einer weitgehend ereignislosen ersten Halbzeit konnte sich keines der beiden Teams einen entscheidenden Vorteil erspielen. Nur selten konnten sie sich vor den gegnerischen Strafraum durchspielen, Torschüsse waren eine Seltenheit. Das änderte sich nach dem Wechsel. Der HFC kam wacher aus der Kabine, so dass der Führungstreffer durch Ajani die fast logische Konsequenz war. Anschließend erhöhte der HFC den Druck auf die Gäste und erzielte die nächsten beiden Treffer. Kurz vor Schluss drohte die Partie noch zu kippen, als zunächst König traf. In der 87. Minute hielt Bredlow zunächst einen von Toni Wachsmuth geschossenen Foulelfmeter. Ein weiterer Elfmeter unmittelbar danach fand dann doch sein Ziel. Mehr ließ der HFC aber nicht zu.