Zwickauer Kochprojekt vereint Einheimische und Flüchtlinge

erschienen am 21.01.2017



Zwickau/Dresden (dpa/sn) - Kochen verbindet - so lautet der Titel eines Zwickauer Projekts, bei dem Einheimische und Migranten gemeinsam kochen. Ähnliche Aktionen gibt es auch in anderen sächsischen Orten. Bei dem Kochkurs in Zwickau kommen die Teilnehmer einmal im Monat miteinander ins Gespräch. Auch ein Kochbuch ist erschienen. Ein Jahr lang haben dafür 50 Frauen mit Wurzeln in Syrien, Afghanistan, Libyen, Indien, Irak, China, Russland, der Ukraine und Deutschland 34 Rezepte zusammengetragen.

«Wir haben in der Vergangenheit viel über Integration geredet. Aber keiner hat das Patentrezept. Kochen und Essen ist der kleinste gemeinsame Nenner, über dieses niedrigschwellige Angebot können wir alle zusammenkommen», sagte Zwickaus Ausländer- und Integrationsbeauftragte Ulrike Lehmannt. Sie hat das Kochprojekt initiiert.

Nach Einschätzung des Sächsischen Flüchtlingsrats gibt es sachsenweit eine Vielzahl solcher Projekte. Wie viele Kochbücher von und mit Migranten bislang erschienen sind, konnte aber auch das Integrationsministerium nicht sagen.