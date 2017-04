Zwickauer Literaturfrühling: Werke unabhängiger Verlage

erschienen am 26.04.2017



Zwickau (dpa/sn) - In Zwickau startet zum dritten Mal der Literaturfrühling. Ab Mittwoch präsentieren sich 15 unabhängige Verlage aus Sachsen, Hessen und dem Rheinland. Fünf Tage lang gibt es Lesungen, Filme, Poetry Slam, eine Lyrikperformance und Diskussionsrunden. Organisiert wird der Literaturfrühling vom Zwickauer Verein Freunde Aktueller Kunst und dem Mirabilis Verlag aus Miltitz (Landkreis Meißen). Das Programm mit rund 30 Veranstaltungen in den Räumen des Vereins dreht sich vor allem um Gegenwartsliteratur und Verlagsprogramme abseits vom Mainstream.

Zwickau als Geburtsstadt des Komponisten Robert Schumann und des Malers Max Pechstein sei ohne Literatur genauso wenig vorstellbar wie ohne Musik und Kunst, sagte Verein-Chef Klaus Fischer. So stamme mit Hans Dominik einer der bedeutendsten Pioniere deutscher Science-Fiction-Erzählungen der 1920er und 30er Jahre aus Zwickau, sagte Fischer.