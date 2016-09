ZwÃ¶lfjÃ¤hriger attackiert MitschÃ¼ler mit Schere

Zwölfjähriger attackiert Mitschüler mit Schere

erschienen am 13.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ein Zwölfjähriger hat in einer Oberschule in Delitzsch (Nordsachsen) einen Mitschüler mit einer Papierschere attackiert. Das gleichaltrige Opfer sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen seien die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Die beiden Kinder seien am Dienstagvormittag aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Dabei habe der Junge schließlich die Papierschere gegriffen und seinen Mitschüler am Hals verletzt.