open mike: Literaturpreis an Nachwuchs-Autoren verliehen

erschienen am 13.11.2016



Berlin (dpa) - Unter 550 jungen Autoren haben sie es geschafft: Der diesjährige Nachwuchs-Literaturpreis open mike ist am Sonntag in der Gattung Prosa an Thilo Dierkes aus Freiburg und den Berliner Benjamin Quaderer gegangen. Gewinnerin des Preises für Lyrik war die Leipziger Kunststudentin Sandra Burkhardt. Der vom Haus für Poesie zum 23. Mal verliehene Preis ist mit insgesamt 7500 Euro dotiert. Die «taz»-Publikumsjury vergab ihren Preis an den Berliner Rudi Nuss.

Unter allen Bewerbern wurden 22 junge Autoren ausgewählt, die am Wochenende ihre Texte in 15 Minuten der Jury und dem Publikum präsentierten. Bewerben konnten sich Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 35 Jahre, die bisher noch kein Buch veröffentlicht haben.

Zu den Juroren gehörten die open-mike-Gewinnerin 2009 Inger-Maria Mahlke, die zuletzt ihren Roman «Macht» veröffentlichte und die beiden Schriftsteller Lutz Seiler und Sasa Stanisic.

Der open mike ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Hauses für Poesie (früher Literaturwerkstatt Berlin) und der Crespo Foundation in Zusammenarbeit mit dem Heimathafen Neukölln und dem Allitera Verlag. Dieser gibt eine Anthologie der Wettbewerbstexte heraus.