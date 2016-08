6500 FlÃ¼chtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet

6500 Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet

erschienen am 30.08.2016



Rom (dpa) - Etwa 6500 Flüchtlinge sind binnen eines Tages im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montagabend berichtet, wurden sie in 40 Rettungsoperationen, die die italienische Küstenwache koordiniert hat, in Sicherheit gebracht.

Es handele sich dabei um eine der größten Zahlen von Geretteten an einem einzigen Tag. In den vergangenen vier Tagen seien etwa 10.000 Menschen zwischen der libyschen Küste und Italien gerettet worden.