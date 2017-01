Anti-Terror-Einsatz in Österreich

erschienen am 26.01.2017



Wien (dpa) - Die Polizei in Österreich hat in mehreren Bundesländern Anti-Terror-Einsätze durchgeführt. Das Innenministerium wollte zunächst keine näheren Angaben machen.

«Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können», sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck.