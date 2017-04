Arkansas: Todeskandidat per Giftspritze hingerichtet

11.04.2017

freiepresse.de

Welt

Paul Buck

Weniger Hinrichtungen - Mehr Todesurteile

In China werden mehr Menschen hingerichtet als in allen anderen Ländern der Welt zusammen. Aber auch in einer großen westlichen Demokratie gibt es die Todesstrafe noch: In den USA nimmt die Zahl der Exekutionen aber ab. weiterlesen