Assad-Truppen dringen im Osten Aleppos vor

erschienen am 27.11.2016



Aleppo (dpa) - Das syrische Regime dringt tiefer in die belagerten Rebellengebiete im Osten Aleppos ein. Die Kämpfer von Machthaber Baschar al-Assad eroberten am Samstagabend eigenen Angaben zufolge den Bezirk Hanano im Norden der eingekesselten Rebellengebiete.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte den Vorstoß, der den Regierungstruppen eine bessere Ausgangslage zur Eroberung der restlichen Gebiete der Aufständischen bieten könnte.

Aleppo gilt als eines der wichtigsten Schlachtfelder in Syrien und Symbol für das Bürgerkriegsland. Wenn das Regime den Ostteil der Stadt einnimmt, kontrolliert es wieder alle größeren Städte im Land.

Die Zustände im Osten Aleppos sind verheerend. Nach heftigen Bombardierungen durch das syrische Regime und seine Verbündeten sind nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) acht von neun Krankenhäusern außer Betrieb. Das internationale Rote Kreuz hatte zuletzt berichtet, dass in dem eingekesselten Gebiet die Nahrungsmittel zur Neige gehen. Dort sollen sich noch mehr als 250.000 Menschen aufhalten.