Bundeskanzlerin Merkel trifft Hollande in Paris

Das Aufräumen nach dem britischen Brexit-Beschluss geht weiter. Bevor die 27 EU-Mitgliedsstaaten ohne Großbritannien zum Spitzentreffen zusammenkommen, beraten sich Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsidenten Hollande.

erschienen am 15.09.2016



Paris (dpa) - Kurz vor dem europäischen Spitzentreffen in Bratislava wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute in Paris mit dem französischen Präsidenten François Hollande abstimmen.

Nach der Entscheidung der britischen Wähler für einen EU-Austritt ihres Landes setzen sich Deutschland und Frankreich dafür ein, die gemeinsame europäische Verteidigungspolitik voranzutreiben.

Der informelle Gipfel in der slowakischen Hauptstadt wird am Freitag ohne Großbritannien stattfinden. Die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 Mitgliedstaaten wollen darüber beraten, wie es nach dem geplanten Brexit weitergehen soll.