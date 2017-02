Chaos per Dekret

US-Präsident Trump sorgt mit seinem Einreisestopp für Unmut und Verwirrung, auch bei uns. Eine kritische Ministerin entlässt er und zettelt zudem einen Handelsstreit mit Deutschland an.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 31.01.2017



Berlin. Die neuesten Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes zu den USA lesen sich derzeit so, als habe der Verfasser beim Schreiben mehrmals hilflos mit den Achseln gezuckt. Auf der Homepage des Außenministeriums stehen unter dem Rubrum "Aktuelle Hinweise" diverse Informationen zum jüngsten "Einreisestopp für Bürger bestimmter Staaten in die USA". Gemeint ist ein umstrittenes Dekret, das US-Präsident Donald Trump Ende vergangener Woche erlassen hat und das weltweit für Kritik sorgt.

Es sieht vor, dass Staatsbürgern aus den sieben mehrheitlich muslimischen Staaten Irak, Iran, Syrien, Libyen, Sudan, Somalia und Jemen für zunächst 90 Tage die Einreise in die USA verweigert wird. Das gilt auch, wenn sie bereits ein Visum für die Vereinigten Staaten haben. Flüchtlinge aus aller Welt sind für 120 Tage aus den USA ausgesperrt, jene aus Syrien auf unbestimmte Zeit. Trump sieht darin eine Schutzmaßnahme gegen Terrorismus.

Betroffen von dem Einreisestopp sollten auch Doppelstaatler sein, die als zweite Staatsbürgerschaft die eines der genannten Länder haben. Doch in diesem Punkt ruderte die US-Administration gestern zurück. Diese Doppelstaatler könnten mit ihrem anderen Pass in die USA einreisen, ließ Heimatschutzminister John Kelly gestern wissen. "Reisende werden auf der Grundlage des Passes bewertet, den sie vorzeigen", hieß es.

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hardt, bestätigte diese Regelung für deutsche Besitzer von zwei Pässen. "Deutsche, die auch einen Pass eines der sieben vom Einreisebann betroffenen muslimischen Länder haben, können ab sofort wieder ein Einreisevisum zu den bisherigen Bedingungen beantragen", sagte Hardt. Auch das Schweizer Außenministerium bestätigte die Regelung.

Insgesamt wären von einem Bann rund 137.000 Doppelstaater in Deutschland betroffen gewesen, darunter etwa der deutsch-iranische Bundestagsabgeordnete der Grünen Omid Nouripour. Sie alle mussten bis gestern Abend davon ausgehen, dass sie sich bis auf weiteres gar nicht erst um ein Visum für die USA bemühen bräuchten.

Laut Bundesinnenministerium besaßen bei der letzten statistischen Erhebung im Jahr 2011 rund 80.000 Deutsche auch einen iranischen Pass. Mehr als 30.000 hatten neben der deutschen auch die irakische und etwa 25.000 die syrische Staatsbürgerschaft. In Sachsen waren laut Statistischem Landesamt Ende 2015 mindestens 9500 Staatsbürger aus einem der betreffenden sieben Ländern gemeldet. Mehr als die Hälfte davon stammten aus dem Irak, je weitere 1800 aus Libyen und Iran. Doppelstaatler sind dabei nicht berücksichtigt, da sie im Freistaat nicht gesondert erfasst werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte das Einreisedekret von US-Präsident Trump bereits in der vergangenen Woche deutlich kritisiert. Der Kampf gegen den Terrorismus rechtfertige nicht "so ein allgemeines Vorgehen gegen bestimmte Länder und Menschen mit einem bestimmten Glauben". Das Auswärtige Amt legte bei der US-Regierung offiziell Protest gegen den Einreisestopp ein. Der politische Direktor Andreas Michaelis traf sich zu einer Unterredung mit dem Geschäftsträger der US-Botschaft in Berlin. Zudem telefonierte Staatssekretär Markus Ederer zu Wochenbeginn mit dem amtierenden Leiter des US-Außenministeriums in Washington. "Beide haben die ablehnende Haltung der Bundesregierung zu den neuen US-Einreisebestimmungen zum Ausdruck gebracht", hieß es danach aus dem Auswärtigen Amt.

Auch anderweitig ist die Kritik an dem Dekret groß. Die Linke etwa prüft nach Angaben der Parteivorsitzenden Katja Kipping eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das Einreiseverbot. Nouripour kritisiert den Erlass als "hart, grausam und sinnlos". FDP-Chef Christian Lindner betont: "Die USA waren mit ihrer Verfassung ein weltweites Leuchtfeuer der Freiheit. Donald Trump tritt die Grundwerte seines Landes mit Füßen." Und SPD-Vize Ralf Stegner merkt an: "So eine Entscheidung erwartet man von einem Staat wie Nordkorea, aber nicht vom Präsidenten der USA." Lobende Worte findet dagegen der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland. Er stellt sich hinter das Dekret des Präsidenten: "Trump macht es richtig, er macht es uns vor." (mit rtr)