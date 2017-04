Die Machtfrage

Showdown am Bosporus: In der Türkei soll ein umstrittenes Präsidialsystem eingeführt werden. Am Sonntag wird darüber abgestimmt. Aber auch in Frankreich und in den USA regieren Präsidenten. Wo liegen die Unterschiede?

Von Stephan Lorenz

erschienen am 10.04.2017



Chemnitz. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und die Regierung wollen die Verfassung des Landes in 18 Punkten ändern, um die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem zu ersetzen. Es soll dem Staatschef sehr weitgehende Kompetenzen geben und zugleich die Befugnisse des Parlaments beschneiden. Nachdem die Nationalversammlung die Änderungen bereits im Januar mit einer großen Mehrheit billigte, haben nun die Wähler in einer Volksabstimmung das letzte Wort. Wenn eine Mehrheit für das Referendum zustande kommt, wird sich die Türkei verändern. Ein Problem ist dabei die erdrückende Mehrheit der Regierungspartei AKP. In Frankreich, wo am 23. April die erste Runde der Wahl eines neuen Staatspräsidenten stattfinden wird, und in den USA hat man mit dem historisch gewachsenen Präsidialsystemen positive Erfahrungen gemacht. Einige Fragen und Antworten.

Türkei Wie groß ist die Macht des Präsidenten? Er wäre dann Staatsoberhaupt und Regierungschef in einer Person. Der künftige türkische Präsident kann Dekrete erlassen, die Gesetzeskraft haben - ohne Zustimmung des Parlaments. Er beruft und entlässt seine Vizepräsidenten und die Minister, ernennt unter anderen die Rektoren der Universitäten, hat wesentlichen Einfluss auf die Berufung der obersten Richter und Staatsanwälte. Der Präsident kann das Parlament überdies jederzeit auflösen und Neuwahlen herbeiführen. Stellvertreter oder Minister können nicht per Misstrauensvotum abgesetzt werden. Der Präsident entscheidet über den Staatshaushalt. Welche Rolle spielen Parlament und Regierung? Das Parlament kann zwar Gesetze beschließen, aber dafür ist eine absolute Mehrheit nötig, sofern der Präsident sein Veto einlegt. Anders als bisher steht dann der Präsident nicht mehr über den Parteien, sondern kann zugleich Parteivorsitzender sein. Parlament und Präsident werden jeweils am selben Tag gewählt. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der jeweilige Präsident im Parlament eine Mehrheit hat. So wird verhindert, dass mitten in der Amtsperiode des Präsidenten eine geänderte gesellschaftliche Stimmung zu einem Parlament führt, das in Gegnerschaft zum Präsidenten steht. Wie kann der Präsident abgesetzt werden? Er kann in der Türkei auch abgesetzt werden. Das hat allerdings ebenfalls eine Auflösung des Parlaments zur Folge. Bisher konnte der Staatschef juristisch nur wegen Hochverrats belangt werden. In der neuen Fassung kann das Parlament mit Dreifünftel-Mehrheit entscheiden, Ermittlungen gegen den Präsidenten aufzunehmen. Das ist eine hohe Hürde, aber zumindest theoretisch kann der Präsident künftig wegen Fehlverhaltens im Amt strafrechtlich belangt werden. In der Praxis wird das allerdings bei einer parlamentarischen Mehrheit der Präsidentenpartei und angesichts der zentralistischen Struktur türkischer Parteien kaum eintreten. Wie ist das Verhältnis zur Justiz? Der Präsident schlägt direkt oder indirekt die Mehrheit des für die Bestellung der Justizämter zuständigen Obersten Rates vor - die allerdings mit Zweidrittelmehrheit im Parlament bestätigt werden müssen. Künftig soll der Rat nur noch zwölf statt 22 Mitglieder haben: den Justizminister, fünf Mitglieder ernennt der Staatspräsident und sechs das von ihm mittelbar beeinflusste Parlament, denn er kann ja zugleich Chef der Regierungspartei sein. Wer kann den Ausnahmezustand ausrufen? Bislang konnte in der Türkei der Ministerrat, einberufen durch den Staatspräsidenten, den Ausnahmezustand verhängen im Falle von Naturkatastrophen, Epidemien oder einer schweren Wirtschaftskrise. Die neue Version gibt dem Präsidenten das alleinige Recht dazu. Bei den Gründen werden künftig Krieg, gewaltsame Unruhen, Umsturzversuche und dergleichen in den Vordergrund gestellt. Wie lang ist die Amtszeit? Die Amtszeit soll fünf Jahre betragen, eine Person darf zweimal gewählt werden. Artikel 116 besagt aber, dass im Fall vorzeitiger Neuwahlen vor Ablauf der zweiten Amtszeit der Präsident eine weitere Amtszeit anfügen kann. In diesem Fall könnte der Präsident nahezu unbegrenzt im Amt bleiben. Erstmals gewählt würde am 3. November 2019.

Frankreich Wie groß ist die Macht des Präsidenten? Der französische Präsident hat gegenüber der Regierung eine bedeutende Machtfülle - ähnlich wie in der zur Abstimmung stehenden türkischen Verfassung. Er fungiert aber nicht gleichzeitig als Premierminister (semipräsidiales System). Der Regierungschef ist allerdings vom Vertrauen des Staatspräsidenten abhängig, von dem er ernannt und abberufen wird. Der Präsident hat formal kein Recht zur Gesetzesinitiative. In der Praxis aberverfügt der in direkter Wahl vom Volk gewählte französische Präsident über mehr Vollmachten als jedes andere Staatsoberhaupt der EU. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und bestimmt die Richtlinien der Außen- und Verteidigungspolitik. Allein er entscheidet über den Einsatz der Atomwaffen. Welche Rolle spielen Parlament und Regierung? Die Nationalversammlung wird zeitversetzt gewählt, sodass in Frankreich theoretisch auch unterschiedliche Mehrheiten zustande kommen können ("Cohabitation"). Der Präsident kann die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen ansetzen. Die Direktwahl sollte bezwecken, dass der Staatspräsident auch in Zukunft eine überparteiliche, weil vom gesamten Volk gewählte Person bleibt. Andererseits waren die Parteien fortan gezwungen, sich bei der Nominierung auf einen Kandidaten zu einigen. Das Präsidentenamt verlor jedoch damit seine Überparteilichkeit. Wie kann der Präsident abgesetzt werden? In Frankreich genießt der Staatspräsident juristische Immunität, solange er im Amt ist. Der Staatschef verkündet die Gesetze, doch vor dem Parlament muss er sich nicht verantworten. Allerdings gibt es seit einigen Jahren eine Neuerung: Im Falle schwerer Verfehlungen kann der Präsident vom Parlament abgesetzt werden. Nationalversammlung und Senat müssen dazu als sogenannter Hoher Gerichtshof zusammenkommen und eine Amtsenthebung mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Eine hohe Hürde. Wie ist das Verhältnis zur Justiz? Der französische Staatschef ernennt nur wenige Richtergremien - und von den Verfassungsrichtern nur ein Drittel. Die anderen werden von den beiden Parlamentspräsidenten in der Nationalversammlung und im Senat nominiert. Wer kann den Ausnahmezustand ausrufen? In Frankreich kann der Ausnahmezustand laut Gesetz vom Präsidenten ausgerufen werden, im Falle von Gefahr für die öffentliche Ordnung oder einer Katastrophe. Der Ausnahmezustand kann zunächst für höchstens zwölf Tage verhängt werden. Eine Verlängerung - in der Regel für drei Monate - muss die Nationalversammlung billigen. Wie lang ist die Amtszeit? In Frankreich beträgt die Amtszeit fünf Jahre. Der Staatspräsident kann seit einer Verfassungsänderung im Jahr 2002 nur einmal wiedergewählt werden.