Eklat auf Polen-Konferenz in Chemnitz

Demokratie am Ende? Eine kurzfristige Absage des Botschafters sagt einiges über das aktuelle Verhältnis zum Nachbarn.

Von Oliver Hach

erschienen am 05.11.2016



Chemnitz. Der Anruf aus Berlin kam fünf Minuten vor Beginn der Konferenz: Andrzej Przylebski sei leider wegen dringender dienstlicher Verpflichtungen verhindert, teilte sein Referent mit. Polens neuer Botschafter in Deutschland sollte gestern an der Technischen Universität ein Grußwort zu einem politikwissenschaftlichen Symposium halten. Das kam trotzdem - allerdings schriftlich, als geharnischte Kritik.

"Ende der liberalen Demokratie in Europa? Das Beispiel Polen" - so lautete der Titel der Konferenz, auf der Referenten aus Deutschland und Polen sprachen. Das Fragezeichen habe man bewusst gesetzt, sagte die Chemnitzer Politik-Professorin Beate Neuss. Sie erläuterte: Seit die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (Pis) 2015 in Polen die Macht übernahm, habe sich das Land verändert, die Beziehungen zu Deutschland hätten sich deutlich eingetrübt. Neuss sprach von nationaler Abgrenzung und Entfremdung. "Die EU wird in ihrem Kern, der supranationalen Integration, angegriffen."

Stefan Garsztecki, Dekan der Philosophischen Fakultät der TU Chemnitz, verwies auf massive Beschränkungen der Arbeit des Verfassungsgerichts, auf gelenkte staatliche Medien ("Die Hauptnachrichten sind eins zu eins Regierungsmeinung"), auf die Inszenierung der Flugzeugkatastrophe von Smolensk als vermeintlichen Anschlag und auf eine selektiv-patriotische Geschichtsschreibung. Die Pis habe bei der Wahl 37 Prozent geholt; bei 50 Prozent Wahlbeteiligung repräsentiere sie damit weniger als 20 Prozent der Bevölkerung, erläuterte Garsztecki. Zugleich verfüge die Partei jedoch über die absolute Mehrheit im Parlament und poche ständig auf diese Mehrheit. Dies erinnere an eine "illiberale Demokratie" mit Einschränkungen der Grundrechte auf Kosten der Unterlegenen, eine "Tyrannei der Mehrheit".

Andrzej Przylebski, der als Philosoph und Sozialwissenschaftler Gastprofessor an der TU Chemnitz war und erst Ende Juli zum Botschafter ernannt wurde, sieht das völlig anders. "Gibt es Demokratie in unserem Land nicht mehr? Was für ein Unsinn" , schrieb er in seinem Grußwort. Das Volk - "ein im Westen gehasstes Wort" - habe sich für einen tiefgreifenden Umbau Polens entschieden. Zur Kritik der EU an Polen erklärte Przylebski, plötzlich sollten die Interessen der Minderheiten darüber entscheiden, ob in einem Land demokratisch oder undemokratisch gehandelt werde. Aber: "Demokratie ist die Herrschaft der Mehrheit."

Sagte der Botschafter also den Besuch in Chemnitz ab, weil ihm der Tenor der Tagung nicht passte? Dekan Garsztecki, der das Grußwort verlesen hatte, wollte darüber nicht spekulieren. "Demokratie braucht auch Auseinandersetzung", sagte er. Und: "Wir sind keine Anti-Pis-Propagandaveranstaltung."