Elfstündige Waffenruhe für Aleppo soll in Kraft treten

erschienen am 20.10.2016



Aleppo (dpa) - In der nordsyrischen Großstadt Aleppo soll am Donnerstag eine elfstündige Waffenruhe in Kraft treten. Sie gilt nach russischen Angaben von 8.00 Uhr (Ortszeit/7.00 MESZ) an. Russland und Syrien hatten die Feuerpause am Montag einseitig verkündet.

Bereits am Dienstagmorgen stellten die beiden Verbündeten überraschend ihre Luftangriffe auf die Rebellengebiete Aleppos ein.

Die Waffenruhe soll Rebellen und Zivilisten nach russischen Angaben die Möglichkeit geben, den von Regimegegnern kontrollierten Osten der Stadt zu verlassen. Dort leben noch bis zu 250 000 Menschen. Die Rebellen lehnen allerdings einen Abzug ab. Sie werfen Russland und Syrien vor, das Angebot gleiche einer Kapitulation. Für Zivilisten fordern sie Korridore unter Aufsicht der Vereinten Nationen.

Die frühere Handelsmetropole ist das umkämpfteste Gebiet in dem mehr als fünfjährigen Bürgerkrieg. Aleppos Rebellengebiete hatten in den vergangenen Wochen die heftigsten Luftangriff seit Ausbruch der Konflikts im Frühjahr 2011 erlebt.