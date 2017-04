Erdogan sieht sich als Sieger

15.04.2017

freiepresse.de

Welt

Michael Kappeler

Erdogan stellt nach Referendum-Sieg Todesstrafe in Aussicht

Präsident Erdogan ruft seine Anhänger zur massenhaften Teilnahme an dem Referendum in der Türkei auf, um der Opposition und Europa eine «Lektion» zu erteilen. Sein Sieg am Sonntag, so verspricht der Staatschef, würde den Weg zur Todesstrafe ebnen. weiterlesen