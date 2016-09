Farc-Friedensvertrag wird Ende September unterzeichnet

erschienen am 03.09.2016



Cartagena (dpa) - Das Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation Farc wird Ende September unterzeichnet. Die feierliche Zeremonie sei f├╝r den 26. September in der Hafenstadt Cartagena im Norden Kolumbiens geplant, sagte Pr├Ąsident Juan Manuel Santos.

Zuvor war dar├╝ber spekuliert worden, ob der Vertrag bei den Vereinten Nationen in New York, am Ort der Friedensverhandlungen in Kuba oder in Kolumbien unterzeichnet w├╝rde.

Die Wahl sei auf Cartagena gefallen, weil dort der katalanische Priester San Pedro Claver im 17. Jahrhundert den afrikanischen Sklaven geholfen habe, sagte Santos. ┬źSan Pedro Claver war ein gro├čer K├Ąmpfer f├╝r die Menschenrechte. Der Friedensprozess greift eine seiner Charaktereigenschaften auf, indem er die Opfer, die Menschenrechte in das Zentrum der Konfliktl├Âsung stellt.┬╗

Das Abkommen soll von Santos und dem Farc-Kommandeur Rodrigo Londo├▒o alias ┬źTimochenko┬╗ unterzeichnet werden. Damit geht der ├Ąlteste Konflikt Lateinamerikas mit mehr als 220 000 Toten offiziell zu Ende. Am 2. Oktober m├╝ssen die Kolumbianer den Vertrag noch in einem Referendum billigen.