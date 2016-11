Flüchtlingscamp mit mehr als 3800 Menschen in Paris geräumt

Nach der Räumung des berüchtigten Flüchtlingslagers von Calais ist die Lage in Paris in den Fokus gerückt: Auch dort halten sich Tausende Migranten in einem Elendslager auf.

erschienen am 04.11.2016



Paris (dpa) - Französische Behörden haben ein Flüchtlings-Zeltlager in Paris geräumt und 3852 Migranten von der Straße geholt. Alle seien mit Bussen weggefahren worden, teilte eine Sprecherin der Regionalpräfektur mit.

Seit mehr als einem Jahr bilden sich in der französischen Hauptstadt immer wieder solche Lagerplätze, weil offizielle Unterkünfte voll sind. Die Migranten sollen nun zunächst in verschiedenen Zentren in der Region untergebracht werden.

Zum Teil sind dafür zunächst Sporthallen vorgesehen. Erst vergangene Woche hatten die französischen Behörden das berüchtigte Flüchtlingslager von Calais am Ärmelkanal geräumt.