Frankreich nimmt mutmaÃŸliche Dschihadistinnen in U-Haft

Frankreich nimmt mutmaßliche Dschihadistinnen in U-Haft

Knapp zwei Monate nach den Terroranschlag von Nizza ist Frankreich wieder im Alarmzustand. Eine Gruppe von Frauen soll einen Anschlag in der Hauptstadt geplant haben.

erschienen am 13.09.2016



Paris (dpa) - Die drei im Verdacht eines geplanten Terroranschlags in Paris stehenden Frauen sind in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen die mutmaßlichen Dschihadistinnen im Alter von 19, 23 und 39 Jahren wurde ein Verfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung eingeleitet.

Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Den zwei jüngeren wird demnach unter anderem die versuchte Ermordung von Amtspersonen zur Last gelegt, die älteste soll sich wegen Komplizenschaft bei diesem Verbrechen verantworten. Zudem sei ein Verfahren gegen den Partner der 23-Jährigen eingeleitet worden, weil er die islamistisch motivierten Anschlagspläne nicht den Behörden gemeldet habe.