Frankreich stellt tonnenschweres ETA-Waffenarsenal sicher

Jahrzehntelang verbreitete die ETA im Baskenland Terror. Nach einem offiziellen Gewaltverzicht macht die Gruppe nun einen weiteren Schritt in Richtung Frieden.

erschienen am 08.04.2017



Paris (dpa) - Bei der Entwaffnung der baskischen Untergrundorganisation ETA hat die französische Polizei etwa 3,5 Tonnen Waffen, Sprengstoff und andere gefährliche Materialien sichergestellt. Das teilte Premierminister Bernard Cazeneuve am Samstagabend in Paris mit.

Die Polizeiaktion sei ruhig und ohne Gewalt abgelaufen. Es sei eine «entscheidende Etappe» erreicht, um den baskischen Unabhängigkeits-Terrorismus zu beenden.

Die ETA hatte zuvor den französischen Behörden eine Liste mit den Verstecken der Waffenarsenale im Süden Frankreichs ausgehändigt, wie internationalen Experten mitteilten. Sie sollen die im März angekündigte Entwaffnung im französischen Bayonne an der Grenze zum spanischen Baskenland überwachen.