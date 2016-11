Frankreichs Konservative wählen ihren Kandidaten

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche geben die Anhänger der bürgerlichen Rechten ihren Stimmzettel ab. Sie haben die Wahl zwischen den beiden Ex-Regierungschefs Fillon und Juppé. Fillon gilt als Favorit.

erschienen am 27.11.2016



Paris (dpa) - Anhänger der bürgerlichen Rechten in Frankreich bestimmen zur Stunde ihren Präsidentschaftskandidaten. Zur Wahl stehen die beiden früheren Premierminister François Fillon (62) und Alain Juppé (71). Fillon gilt in Umfragen als klarer Favorit, ihm werden bis zu 65 Prozent der Stimmen zugetraut.

Fillon gab seine Stimme in Paris ab, Juppé in Bordeaux - dort ist er Bürgermeister. Die mehr als 10 000 Wahllokale schließen um 19.00 Uhr. Gegen 20.30 Uhr werden erste Ergebnisse erwartet.

Fillon hatte sich in der ersten Runde der Vorwahl am vergangenen Sonntag mit gut 44 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Er plädiert für einschneidende Reformen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und fordert ein besseres Verhältnis zu Russland. Der als gemäßigt geltende Juppé kam auf 28,6 Prozent.

Im ersten Durchgang waren zusammen sieben Kandidaten angetreten. Über vier Millionen Anhänger der bürgerlichen Rechten beteiligten sich. Die Präsidentenwahl ist im April und Mai kommenden Jahres geplant.