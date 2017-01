Grünes Licht für Regierungs-Neustart in Österreich

erschienen am 30.01.2017



Wien (dpa) - Der Neustart der Regierung in Österreich ist perfekt. Die Parteigremien von SPÖ und ÖVP gaben in Wien grünes Licht für das 35-seitige neue gemeinsame Programm. Auf einer kurzen Sondersitzung der Regierung bekannten sich alle Minister zu der Vereinbarung.

Auch der bisher zögerliche Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) beugte sich. «Ich werde meine Unterschrift leisten», sagte er unmittelbar vor der Sitzung.

Damit ist der Weg frei für das Programm, das ein gemeinsames Regieren der rot-schwarzen Koalition bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2018 möglich machen soll. Der neue Pakt umfasst Maßnahmen in Höhe von vier Milliarden Euro, die durch Einsparungen und Konjunktureffekte finanziert werden sollen. Die Koalition von sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP hatte tagelang um einen Neustart gerungen.