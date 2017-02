Im Menschenmeer der Demokratie

600.000 Demonstranten waren es zuletzt, die in mehr als 20 Städten Rumäniens gegen die Regierung protestierten. Während in Europa und den USA autoritäre Parteien und Politiker an Einfluss gewinnen,passiert in Rumänien genau das Gegenteil.

Von Christian Gesellmann

erschienen am 09.02.2017



Bukarest. Der Protest trommelt an die Ohrläppchen wie ein großes Roaaarrr. Durch die Balkonfenster, fast zwei Kilometer von den Demonstrationen entfernt, dringt er in meine Wohnung ein wie das Gefühl, unter einem Walbauch hindurchzuschwimmen. 150.000 Menschen buhen gemeinsam die rumänische Regierung aus - einen Tag nachdem diese per Notverordnung zwei Gesetze erlassen hat, nachts und ohne das Parlament zu hören. "Diebe, Diebe!", rufen die Demonstranten auf der Piata Victoriei, dem Siegesplatz in der Mitte von Bukarest.

Es sind die größten Proteste seit der Revolution von 1989. Die Dekrete machen Amtsmissbrauch quasi straffrei, solange der Schaden geringer als umgerechnet rund 45.000 Euro ist. Etwa 2000 Politikern und Beamten, gegen die die Antikorruptionsbehörde DNA ermittelt oder die schon verurteilt wurden, käme das zugute, schätzen Bürgerrechtler. Doch einen Rückschritt in der Korruptionsbekämpfung, die erst in den vergangenen fünf Jahren wirklich Schwung aufgenommen hat und Hunderte hinter Gittern brachte, wollen die Rumänen nicht hinnehmen. Zwei Tage nach den Notverordnungen sind es schon 200.000 Menschen, die demonstrieren.

Man läuft auf die Masse zu und ist auf dem Weg, zu einem Teil von ihr zu werden, ob man will oder nicht. In die Wahlkabine geht man nicht mit dem Gefühl, Geschichte zu schreiben. Zu dieser Demonstration schon. Man kann versuchen, objektiv zu bleiben, wenn man davon erzählt. Aber unberührt lässt das niemanden, der es erlebt hat.

Es ist ein Grummeln wie ein Erdbeben, dessen Erschütterungen in den folgenden Tagen das ganze Land ergreifen werden. Vergangenen Sonntag, fünf Tage nach den Notverordnungen, waren es rund 600.000 Menschen, die in mehr als 20 Städten Rumäniens gegen die Regierung demonstrierten, Sternmärsche organisierten, in der Kälte auf und ab hüpften, Suppenküchen aufstellten. In Kleinstädten, in denen seit einem Vierteljahrhundert nicht demonstriert wurde, tanzten die Leute auf dem Hauptmarkt. In Dörfern mieteten sie Busse, um an diesem Protestfestival teilnehmen zu können.

Dass die aktuellen Demonstrationen in Rumänien so schnell so groß werden, damit konnte niemand rechnen. Aber sie kommen nicht aus dem Nichts. In den vergangenen fünf Jahren hat sich hier eine Zivilgesellschaft entwickelt, die kreativ und konstruktiv die Rolle der Opposition im Land übernommen hat.

Die Antikorruptionsbehörde DNA arbeitet auf Hochtouren, mehr als 100 Staatsanwälte eröffneten im vergangenen Jahr mehr als 1000 Verfahren, auf den Anklagebänken fanden sich Minister, Medienmogule, Chefärzte - und nun auch Liviu Dragnea, der Präsident der Abgeordnetenkammer. Am Tag, an dem "sein" Kabinett die Notverordnungen beschloss, begann ein Prozess gegen ihn wegen Amtsmissbrauchs.

Dennoch schien sich ein Großteil der Rumänen mit der Korruption abgefunden zu haben. Bei den Bürgermeisterwahlen im vergangenen Sommer wurden 50 Kommunalchefs wiedergewählt, obwohl sie von der DNA angeklagt oder bereits von Gerichten verurteilt worden waren. Der Bürgermeister der Stadt Baia Mare wurde sogar wiedergewählt, obwohl er im Gefängnis saß.

Während in Europa und den USA autoritäre und populistische Parteien und Politiker an Einfluss gewinnen, passiert ausgerechnet in Rumänien genau das Gegenteil: mehr Demokratie, statt weniger. Das gewaltige Grummeln auf der Piata Victoriei wurde durch schreckliche Tragödien und kleine Erfolge gefüttert. Und auch ein deutschstämmiger Politiker spielt eine große Rolle dabei.

Alles begann im Januar 2012. Damals war es in der rumänischen Hauptstadt zu den gewaltsamsten Protesten seit der Revolution gekommen. Hintergrund war die Sparpolitik des liberalen Ministerpräsidenten nach der Weltwirtschaftskrise, der mit Lohnkürzungen und Massenentlassungen von Beamten die Staatsverschuldung senken wollte. Das Gesundheitssystem sollte teilweise privatisiert werden, und der erzwungene Rücktritt eines Staatssekretärs im Gesundheitsministerium, der die Reform heftig kritisierte, ließ die Proteste eskalieren.

Es kam zu Straßenschlachten in Bukarest, bei denen rund 60 Menschen verletzt wurden. Die Proteste waren nicht das übliche Katz-und-Maus-Spiel von Parteischergen, Gewerkschaftsschlägern, Bergbaukumpels, Rentnern, Arbeitslosen und bezahlten Hooligans wie sonst. Diesmal stand die Jugend auf der Straße. Leute, die nicht um die Pfründen der Vergangenheit kämpften, sondern um ihre Zukunft. Es war eine Explosion, die die Regierung zum Rücktritt zwang. Und es war der Urknall für eine neue, politische Generation, die sich erstmals bewusst wurde, dass es sie gibt.

Die Neuwahlen gewann die Sozialdemokratische Partei PSD, Nachfolgerin der Kommunistischen Partei. Eines der zentralen Wahlversprechen der PSD mit dem Spitzenkandidaten Victor Ponta war gewesen, ein höchst umstrittenes Bergbauprojekt zu stoppen: Ein kanadischer Konzern wollte in Rosia Montana in Transsilvanien Europas größte Goldmine eröffnen. Dafür sollten mehr als 2000 Menschen umgesiedelt und mehrere Dörfer mit einer Zyanidlösung geflutet werden. Dagegen gab es seit Jahren massiven Widerstand, weil die Technik mit extrem hohen Umweltrisiken verbunden ist, eine der historischen Landschaften Rumäniens verschwinden, aber nur ein Bruchteil der zu erwartenden Gewinne im Land bleiben würde.

Der Spitzenkandidat Ponta versprach 2012, das Projekt zu beenden. Der Ministerpräsident Ponta konnte 2013 die Umsetzung kaum abwarten. Der kanadische Konzern hatte sich nicht nur die Politiker gekauft, sondern die Presse gleich mit. Er war der größte Werbepartner aller wichtigen rumänischen Medien. Während im Sommer 2013 junge Menschen friedlich Nacht für Nacht auf den Boulevards Bukarests gegen Goldmine und Korruption demonstrierten, sprachen die etablierten Medien von Facebook-Hipstern und gewaltbereiten Hooligans und appellierten an die Polizei, die "Verkehrsstörungen" zu beheben.

Die Rosia-Montana-Demonstrationen wurden Woche für Woche größer, sie fanden nicht nur in Bukarest, sondern in allen rumänischen Großstädten und in den Zentren der Diaspora statt, sie tauften sich Revolution und brachten das Gesetz, das die Goldmine erlaubt hätte, schließlich zu Fall - ohne Gewalt. Die Proteste wurden zum Festival für eine neue, politische Generation, die sich bewusst wurde, dass sie Dinge ändern kann. Hier und in diesen Wochen begann der Begriff "Bürger" wieder Sinn zu machen.

Im Herbst 2014 ging es erneut auf die Straße. Premier Ponta, inzwischen wegen Betrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt, trat zu den Präsidentschaftswahlen an. Den ersten Wahlgang gewann er deutlich, allerdings wurden viele der zwei Millionen wahlberechtigten Auslandsrumänen - die mehrheitlich gegen Ponta waren - an der Stimmabgabe gehindert. Vor Botschaften in London über Berlin, Madrid und Sydney standen Rumänen stundenlang umsonst an, weil es nicht ausreichend Stimmzettel gab.

Die anschließenden Demonstrationen drehten die Stimmungslage im Land. Im zweiten Wahlgang unterlag Ponta dem Kandidaten der Nationalliberalen Partei, Klaus Johannis, der der deutschsprachigen Minderheit im Westen Rumäniens angehört. Johannis stellte sich in den vergangenen Wochen auf die Seite der Demonstranten, ging selbst mit auf die Straße. Die Notverordnungen bezeichnete er als "schwarze Stunde für den Rechtsstaat".

Aber die Revolution blieb weitestgehend ein Projekt der urbanen Eliten. Die Alten und die Leute auf dem Land trauen den Hipstern und Facebook-Aktivisten noch weniger als den alteingesessenen Politikern und wählen weiterhin PSD. Wie vor vier Jahren erhielten die Sozialdemokraten die Mehrheit der Stimmen und gewannen die Wahl mit rund 45 Prozent - obwohl ihr Spitzenkandidat Liviu Dragnea vorbestraft ist und für das Amt des Ministerpräsidenten gar nicht infrage kam. Mit Sorin Grindeanu setzte die PSD eine unerfahrene und unbekannte Marionette auf den Stuhl des Premierministers.

Und vieles, was an Hoffnung auf einen politischen Wandel aufkeimte, wurde bereits im Herbst 2015 von dem schwarzen Loch verschluckt, das die Brandkatastrophe im Bukarester Nachtclub "Colectiv" aufriss. 32 Konzertbesucher starben im Feuer. Der Club hätte nie eine Betriebserlaubnis erhalten dürfen. Mehr als 30 weitere Opfer erlagen ihren Verletzungen - viele, weil sie nicht richtig behandelt werden konnten. Die für mehrere Millionen Euro erbaute Klinik für Brandverletzungen in Bukarest war nicht betriebsbereit.

Trauer und Wut schwappten wieder auf die Straße. "Korruption tötet", stand auf den Plakaten und Häuserwänden. Die Proteste dauerten so lang, bis die Regierung um Ministerpräsident Ponta zurücktrat. Eine technokratische Übergangsregierung unter Dacian Ciolos, ehemaliger EU-Landwirtschaftskommissar, führte das Land bis zu den regulären Neuwahlen im Dezember. Sie arbeitete sachlich und erfolgreich, beschloss Lohnerhöhungen und Steuersenkungen. Rumäniens Wirtschaftswachstum dürfte sich nach 3,8 Prozent im vergangenen Jahr 2016 noch einmal steigern und liegt damit deutlich über dem EU-Durchschnitt. Aber im Frühjahr nach der "Colectiv"-Katastrophe erschütterte ein weiterer Skandal Rumänien.

Der Journalist Catalin Tolontan, enthüllte, dass in fast allen rumänischen Krankenhäusern seit Jahren ein Desinfektionsmittel benutzt wird, das vom Hersteller Hexipharma bis zur Wirkungslosigkeit verdünnt wurde. Durch Bestechung hatte die Firma die staatliche Ausschreibung gewonnen. Wie viele Menschen infolge von Infektionen, die sie sich erst im Krankenhaus zugezogen haben, gestorben sind, kann niemand schätzen. Das alles spielt sich vor dem Hintergrund einer medizinischen Versorgung ab, die sowieso schon durch die Bestechlichkeit von Ärzten und Krankenschwestern geprägt ist.

Es ist nicht einfach Wut, die die Rumänen auf die Straße treibt. Sie protestieren gegen ihre Rechtlosigkeit insgesamt, die viele Bürger so empfinden: Rechte, die haben nur die Politiker und ihre Freunde. Die Notverordnungen von vergangener Woche hat Premierminister Grindeanu inzwischen teilweise zurückgenommen. Allerdings weiß bisher niemand, was das genau bedeutet. Die Proteste werden jedenfalls weitergehen.