In Aleppo stirbt die Menschlichkeit

Etwa zwei Millionen Menschen sind in Aleppo von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. Die UN warnt vor einer Katastrophe, sollten die Netze nicht sofort repariert werden - und zwar im belagerten Osten genauso wie im von der Regierung dominierten Westteil der Stadt.

Von Jürgen Becker

erschienen am 25.08.2016



Chemnitz. Es war ein Hilferuf mit einem Hauch Sarkasmus, den die beiden UN-Hilfskoordinatoren für Syrien absetzten: Das umkämpfte Aleppo sei nun "in seinem Leid vereint", teilten Jacoub El Hillo und Kevin Kennedy kürzlich in einer gemeinsamen Erklärung mit. Nach der Zerstörung der Netzinfrastruktur lebten dort nun alle Einwohner ohne Strom und fließendes Wasser in "permanenter Belagerungsangst". Denn hatte bislang das Assad-Regime "lediglich" die bis zu 275.000 Einwohner im von Islamisten und Aufständischen kontrollierten Ostteil der Stadt durch eine Hungerblockade zur Kapitulation zwingen wollen, haben Milizionäre nun im Gegenschlag einen Abschnitt einer Hauptzugangsstraße in der Stadt zu den 1,7 Millionen Einwohnern im von der Regierung dominierten Westteil blockiert. Durch massiven Artilleriebeschuss können sie diese Verkehrsader unpassierbar machen.

Auch der Zugang zum Westteil Aleppos sei nun extrem schwierig, sagte UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien diese Woche bei einer Sitzung der Vereinten Nationen in New York. Die UN hätten im August darum gebeten, knapp eine Million Syrer in belagerten und schwer zugänglichen Gegenden Aleppos versorgen zu dürfen. Doch die Führung von Präsident Baschar al-Assad habe weniger als 50 Prozent der Anfragen gebilligt. Bisher sei wegen der Kämpfe, der Unsicherheit und aufgrund bürokratischer Hürden noch kein einziger Konvoi bewegt worden, sagte O'Brien.

UN-Berichten zufolge werden inzwischen in der gesamten Stadt die Lebensmittel knapp. Vieles gebe es nicht mehr oder sei dreimal so teuer wie vorher, konstatiert das UN-Nothilfekoordinationsbüro OCHA. Mittlerweile hätten Islamisten und Regimegegner zwar wieder einen Nachschubweg in den Ostteil der Stadt freigekämpft. Um den tobten aber heftige Gefechte.

Die Vereinten Nationen haben deshalb erneut alle Kriegsparteien aufgefordert, die Blockaden aufzugeben. Die Einwohner auszuhungern, sei ein Kriegsverbrechen, heißt es in El Hillos und Kennedys gemeinsamer UN-Erklärung. Die Hauptlast dieses grässlichen Krieges trage die zivile Bevölkerung sowohl im Ost- als auch im Westteil der Stadt mit unzähligen Toten und Verletzten. Da das Wasser aus den Brunnen und Speichertanks nicht ausreiche, um alle zu versorgen, befürchtet die UN nun auch noch eine humanitäre Katastrophe im Westen, sollte das Strom- und Wassernetz nicht sofort repariert werden. Berichten zufolge sei das Brunnenwasser im Osten der Stadt möglicherweise durch Fäkalien verunreinigt. O'Brien bat deshalb die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, ihren Streit beiseite zu schieben und zu kooperieren, "um die humanitäre Schande" zu stoppen. "Was derzeit in Aleppo passiert, und seit fünf Jahren in ganz Syrien, ist ein Frevel gegen jede Moral. Und das ist ein Versagen der Politik, von jedem von uns", sagte er.

Die UN fordert seit Wochen eine 48-stündige Feuerpause, um die Bevölkerung Aleppos mit Essen, Wasser, Medikamenten und Kraftstoff versorgen und die zerstörte Infrastruktur notdürftig instandsetzen zu können. Doch der Appell der UN scheiterte bislang mehrfach am Veto Moskaus oder an Vorbedingungen und Zusatzforderungen anderer Sicherheitsratsmitglieder.

Doch nun keimt Hoffnung. Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und John Kerry, wollen heute in Genf über eine 48 Stunden lange Feuerpause - einmal wöchentlich - in Aleppo sprechen. Moskau hatte sich dazu schon vor mehr als einer Woche bereit erklärt, neun Monate, nachdem der UN-Sicherheitsrat einen Friedensplan für Syrien beschlossen hatte und sechs Monate, nachdem sich die Konfliktparteien auf eine "Einstellung der Feindseligkeiten" geeinigt hatten. Doch bislang ging der Beschuss unvermindert weiter.