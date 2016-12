In Italien beginnt die Suche nach einer neuen Regierung

05.12.2016

freiepresse.de

Brennpunkt

«Verschrotter» Renzi entmachtet sich selbst

Es waren die Jungen, die Ungeduldigen, die Resignierten. Sie kamen aus dem linken und rechten Lager und aus der Mitte. Die Regierungszeit von Matteo Renzi ist mit dem «Nein» der Italiener zur Verfassungsreform am Ende. Was danach kommt, steht in den Sternen. weiterlesen