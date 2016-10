Island nach der Wahl: Schwieriger Weg zu neuer Regierung

30.10.2016

freiepresse.de

Deutschland

Daniel Reinhardt

IS beansprucht Messerangriff in Hamburg für sich

Wird ein Mord in Hamburg zum Terrorfall? Mitte Oktober wird ein Jugendlicher am Alsterufer hinterrücks tödlich verletzt. Zwei Wochen später teilt der IS mit, einer seiner «Soldaten» habe zwei Menschen angegriffen. Nun ermittelt der Staatsschutz in dem rätselhaften Fall. weiterlesen