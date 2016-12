Italienischer Senat macht Weg für Rücktritt Renzis frei

erschienen am 07.12.2016



Rom (dpa) - Der italienische Senat kommt in Rom zu abschließenden Haushaltsberatungen zusammen. Die Verabschiedung des Etats ist Voraussetzung dafür, dass Ministerpräsident Matteo Renzi wie angekündigt zurücktreten kann.

Mit dem Votum wird gegen Abend gerechnet. Staatspräsident Sergio Mattarella sagte für Mittwoch geplante Termine in Mailand ab.

Die italienischen Wähler hatten am Sonntag eine von Renzi vorangetriebene Verfassungsreform mit fast 60 Prozent der Stimmen abgelehnt. Der seit knapp drei Jahren regierende Premier kündigte daraufhin seinen Rücktritt an. Er wurde jedoch vom Staatschef gebeten, bis zur Verabschiedung des Haushalts im Amt auszuharren. Über mögliche Nachfolger wurde am Dienstag noch spekuliert.

Als ein Favorit gilt der bisherige Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan. Auch Neuwahlen im nächsten Jahr werden nicht ausgeschlossen.