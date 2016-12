Japans Regierungschef besucht Pearl Harbor

75 Jahre nach dem vernichtenden Angriff auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor gedenken Japans Premier Shinzo Abe und US-Präsident Barack Obama gemeinsam der Opfer.

erschienen am 27.12.2016



Tokio/Pearl Harbor (dpa) - Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe besucht 75 Jahre nach dem Angriff seines Landes auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor den historischen Ort.

Gemeinsam mit US-Präsident Barack Obama will der Rechtskonservative am Dienstag der Opfer gedenken. Am 7. Dezember 1941 hatten japanische Kampfbomber die Hawaii-Insel Oahu ohne Kriegserklärung angegriffen und der US-Kriegsmarine einen schweren Schlag versetzt. Als Folge traten die USA in den Krieg ein. Der Angriff war damit auch der Anfang vom Ende des japanischen Imperialismus.

Dass Abe nach Pearl Harbor reisen würde, war erwartet worden, nachdem Obama Ende Mai als erster amtierender US-Präsident Hiroshima besucht hatte. Die japanische Stadt war 1945 durch eine Atombombe der Amerikaner weitgehend zerstört worden. Abe begleitete Obama. Es wird nicht erwartet, dass sich Abe für den Angriff auf Pearl Harbor entschuldigen wird. Auch Obama sprach keine Entschuldigung aus.

Die beiden wollten nach Ansicht von Beobachtern zeigen, dass die japanisch-amerikanische Wiederaussöhnung in der Nachkriegszeit erfolgreich war. Beide Staaten sind heute enge Sicherheitspartner.

Im Vorfeld des Besuches von Abe hatte es in Tokio einige Verwirrung gegeben. Zunächst hatten japanische Medien einen Vertreter des Außenministeriums in Tokio mit den Worten zitiert, Abe sei der erste japanische Regierungschef, der Pearl Harbor aufsuche. Doch das stimmte nicht. Wie ein Regierungssprecher später bestätigte, hatten vor Abe bereits drei andere Premiers den Ort aufgesucht.

So hatte bereits 1951 der damalige japanische Regierungschef Shigeru Yoshida Pearl Harbor einen Besuch abgestattet. 1956 folgte sein Nachfolger Ichiro Hatoyama und ein Jahr später Nobusuke Kishi, wie es hieß. Letzter ist der Großvater von Abe. Dieser hatte im Kriegskabinett von Hideki Tojo gedient, der als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt wurde. Auch Kishi war verdächtigt worden, wurde aber nie angeklagt.

Kishis Enkel Abe sei zwar nicht der erste japanische Premier in Pearl Harbor, dennoch sei sein Besuch von großer Bedeutung, sagte dessen Regierungssprecher Yoshihide Suga. Abe sei der erste amtierende Ministerpräsident seines Landes, der der Opfern des Angriffs am USS Arizona Memorial gedenkt, das bei dem gesunkenen Kriegsschiff liegt. Zudem sei Abe der erste Premier, der der Opfer des japanischen Angriffs gemeinsam mit einem US-Präsidenten gedenkt, sagte Suga. Mehr als 1000 US-Seeleute und Marines kamen bei dem Angriff ums Leben.