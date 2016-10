Jesidinnen werden mit Sacharow-Preis geehrt

erschienen am 27.10.2016



Straßburg (dpa) - Die Jesidinnen Nadia Murad und Lamija Adschi Baschar werden vom EU-Parlament mit dem renommierten Sacharow-Preis ausgezeichnet. Das teilten Fraktionsführer vor der offiziellen Bekanntgabe in der Plenarsitzung in Straßburg mit.

Der Liberale Guy Verhofstadt schrieb im Kurnachrichtendienst Twitter: Die «mutigen jesidischen Frauen, die aus der Gefangenschaft des Daesh geflohen sind (...) gewinnen den Sacharow-Preis.» Daesh ist eine andere Bezeichnung für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Die beiden irakischen Frauen konnten aus der Gefangenschaft des IS entkommen und nach Deutschland fliehen. Sie versuchen jetzt, Verbündete im Kampf gegen die Versklavung ihrer Glaubensschwestern durch den IS zu gewinnen.

Mit dem Sacharow-Preis ehrt das Europaparlament seit 1988 Menschen oder Organisationen, die sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den saudischen Blogger Raif Badawi. Verliehen wird der Preis am 14. Dezember.