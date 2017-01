Kaum Strom in Gaza: Polizei geht gegen Demonstranten vor

08.01.2017

AHMAD GHARABLI

Vier israelische Soldaten sterben in Jerusalem

Israelische Soldaten sind bei einem Ausflug in Jerusalem unterwegs. Als sie an einem Aussichtspunkt aus dem Bus steigen, rast ein Attentäter mit einem Lastwagen in die Gruppe. Die Folgen sind verheerend. weiterlesen