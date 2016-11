Klimaschutz - eine Frage des Geldes

In Marrakesch treffen sich Diplomaten und Experten, um das Abkommen von Paris in die Praxis umzusetzen - doch das ist leichter gesagt als getan. Aber: Gastgeber Marokko zeigt, was möglich ist.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 06.11.2016



Chemnitz. Der Jubel über das Pariser Klimaabkommen ist verflogen, jetzt beginnt die eigentliche Kärrnerarbeit. Heute beginnt der 22.Weltklimagipfel im marokkanischen Marrakesch - auch das Abkommen ist in Kraft getreten. Nun geht es um die schwierigen Details der Umsetzung.

Bislang sind sich alle Unterzeichner einig, ab 2020 den weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren - über viel mehr allerdings nicht. Die Punkte aus dem Pariser Abkommen müssen in Verordnungen gegossen werden. Eine Art Gebrauchsanweisung für Paris. Doch Skepsis ist weit verbreitet. "Wir sind klimapolitisch noch nicht auf dem richtigen Pfad", sagte zum Beispiel der führende deutsche Klimaforscher Ottmar Edenhofer jüngst auf einer Veranstaltung der TU Bergakademie Freiberg. Der historische Klimavertrag von Paris sei zwar eine diplomatische Meisterleistung gewesen, aber noch kein Durchbruch. Edenhofer forderte ein Umdenken: "Wir brauchen jetzt weltweit koordinierte und ausreichend hohe Preise für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2)." Den derzeitigen Emissionshandel in Europa hält der stellvertretende Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung für sinnlos.

Die Logik hinter dem Ruf nach der "CO2-Bepreisung": Wird der Ausstoß teurer, macht den Strom aus Kohlekraftwerken unattraktiv. Die sind weltweit für den Großteil der Emissionen verantwortlich.

Edenhofer räumte mit der Mär auf, fossile Energieträger wie Kohle, Öl oder Gas würden im 21. Jahrhundert knapp werden. Das Gegenteil sei durch immer bessere technische Möglichkeiten der Exploration der Fall. Diese Energieträger müssten daher durch politische Entscheidungen verknappt werden. "Das geschieht dadurch, dass wir den CO2-Deponieraum in der Atmosphäre für knapp erklären." Und so könnte es gehen: Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, soll die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden. Dieses Ziel lässt sich auf ein bestimmtes CO2-Budget in der Atmosphäre transformieren. Soll das Ziel erreicht werden, dürfen nach Berechnungen des Weltklimarates bis 2050 nicht mehr als 3000 Gigatonnen CO2 in der Atmosphäre abgelagert werden. Seit Beginn der Industrialisierung wurden aber schon 2000 Gigatonnen abgelagert. Bleiben noch 1000 Gigatonnen übrig. Das ist nicht mehr viel, der Budgetrahmen wird von Jahr zu Jahr knapper. Edenhofer forderte daher: "Wir müssen den weltweiten Stromsektor bis 2050 entcarbonisieren, also frei machen von klimaschädlichen Emissionen."

Die deutsche Energiewende sei in eine Sackgasse geraten. Die erneuerbaren Energien seien zwar erfolgreich gewesen, aber "wir haben uns zu sehr auf deren Förderung versteift und uns zu wenig darum gekümmert, die Knappheiten der fossilen Ressourcen über den Preis zu regeln". Die Preise auf den Strommärkten sanken, die neuen Gaswerke wurden unrentabel. Die abgeschriebenen Kohlekraftwerke aber produzierten jede Menge billigen Strom, von dem viel ins Ausland exportiert wurde.

Ein Ziel in Marrakesch ist es, die Klimazusagen der einzelnen Länder so aufzubereiten, dass sie vergleichbar sind. Das Problem: Viele Klimapläne haben ganz unterschiedliche Basisjahre als Grundlage, ganz unterschiedliche Methoden, wie sie eine CO2-Reduktion anrechnen.

Vor dem Gipfel in Marrakesch haben die Industrieländer immerhin einen Fahrplan vorgelegt, wie die versprochene Klimafinanzierung von jährlich 100 Milliarden Dollar ab 2020 für den Klimaschutz in armen Ländern erreicht werden kann. Jahrelang hatten sich die Industrieländer geweigert, einen belastbaren Plan vorzulegen. Viele Länder weigern sich allerdings immer noch, konkrete Aussagen zu treffen.

Das Gastgeberland des kommenden Klimagipfels gilt inzwischen als "Musterknabe" in Sachen Energiewende: Das Land baut derzeit am größten Solarprojekt der Welt. Der erste Solarthermiepark dazu in Ouarzazate wurde im Februar bereits eröffnet. Während der UN-Klimakonferenz will Marokko einen Schwerpunkt auf die Anpassung der Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels legen - ein Problem, das in Afrika besonders groß ist.

Marokko will bis zum Jahr 2020 42 Prozent der installierten Gesamtleistung zur Stromerzeugung erneuerbare Quellen nutzen. Dafür sollen auch die Moscheen des Landes grün werden. Rund 600 Gebetshäuser werden - so kündigte es das Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Rabat vor einigen Wochen an - bis Frühjahr 2019 komplett auf erneuerbare Energie umgerüstet werden.