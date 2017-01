Krisengespräch der Koalition in Österreich dauert an

erschienen am 29.01.2017



Wien (dpa) - In Österreich dauert das Krisengespräch der Koalitionspartner SPÖ und ÖVP an. Vorerst gab es keine weiteren belastbaren Signale zum möglichen Ausgang der Beratungen.

Die Spitzenpolitiker von sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP hatten sich am Sonntagmittag zu einer weiteren Runde getroffen, um mit einem Arbeits-Pakt die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit zu legen oder ein Ende des Bündnisses zu beschließen.

Zum Start hatte ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner noch Zuversicht verbreitet. «Wir sind ganz knapp vor dem Ziel.» Auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hatte zuvor eine ähnlich optimistische Prognose abgegeben. Der Regierungschef hatte vergangene Woche die ÖVP ultimativ zu einer besseren Zusammenarbeit aufgefordert und so die Regierungskrise ausgelöst.

Der nächste reguläre Wahltermin ist im Herbst 2018. Sollte die Koalition ihre Zusammenarbeit beenden, würde voraussichtlich bereits Ende Mai neu gewählt.