Lang lebe Mao

Mao Tsetung ist 40 Jahre nach seinem Tod in China zu einer Geldmaschine geworden. Der Respekt für den "Großen Vorsitzenden" ist eine teure Angelegenheit, denn das Land hat sich verändert.

Von Christian Gesellmann

erschienen am 09.12.2016



Shaoshan. Mao Tsetungs größter Feind tanzt auf seinem Grab. Shaoshan, der Geburtsort des "Großen Vorsitzenden", ist heute ein Freiluftmuseum, in dem der Kapitalismus Achterbahn fährt. Hunderte überteuerte Hotels beherbergten zuletzt 17 Millionen Besucher pro Jahr, und an jeder Ecke kann man sich mit Maochandise eindecken: Mao-Statuen, Mao-Schnaps, Mao-Flachmänner, Mao-Kartenspiele, Mao-Schokolade, Mao-T-Shirts und so weiter.

An seinem Grab verkaufen alte Frauen Blumen, drücken ratlos guckende Touristen auf ein Gebetsbänkchen und überreden sie, zu Ehren des Staatsgründers ein paar Runden Schnaps zu vergießen - für den sie dann eine Spende verlangen. Wenn die Touristen weg sind, nehmen die Frauen die Blumen wieder vom Grab und verkaufen sie dem nächsten Pilger. Mao würde sich wohl im Grab umdrehen, würde er nicht in Peking im Mausoleum liegen.

Er selbst hatte per Gesetz verfügt, dass sein Körper nach dem Tod verbrannt wird, die Asche verstreut. So verlangte er es von seinem Volk. Nach dem Tod kann man doch wenigstens noch als Dünger taugen.

Beerdigungsrituale und Erdbestattungen waren für ihn Hokuspokus, Ballast der Vergangenheit. Natürlich hat sich niemand getraut, den Mann, der fast 30 Jahre an der Spitze des Staates stand, einfach in den Wind zu blasen. Obwohl die Trauer über seinen Tod damals geringer war als die über das Ableben von Premier Zhou Enlai.

Als Mao 1976 starb, war China wahrscheinlich die am strengsten abgeschottete sozialistische Gesellschaft der Welt. Es dauerte rund ein Jahrzehnt, bis bekannt wurde, dass während der Hungersnot, die seine Politik des "Großen Sprungs nach vorn" ausgelöst hatte, rund 30 Millionen Menschen starben - während China weiterhin Getreide nach Russland exportierte, weil Mao seine Schulden als Ehrensache betrachtete.

Heute ist China der Kreditgeber anderer Staaten und in vielen Bereichen kapitalistischer als der Westen. Ein Prozent der Bevölkerung besitzt 30 Prozent des Vermögens und der Wohlfahrtsstaat ist in weiter Ferne. Geld ist das Einzige, das Schutz verspricht, und Konsum patriotische Pflicht.

Der verteufelte Imperialismus hat sich in den Wohnzimmern eingenistet, in denen amerikanische Actionfilme kostenlos über den Flatscreen gestreamt werden - während in den Walmarts der USA und den MäcGeizes in Deutschland Wegwerfprodukte verramscht werden, die in China zu Niedriglöhnen hergestellt wurden.

Während der Autor das hier schreibt, sitzt er in einem McDonald's in einer glitzernden Mall einer chinesischen Millionenstadt und isst eine Teigtasche, gefüllt mit Mango - der Frucht, die das Proletariat einst als heilig verehrte, nachdem Mao eine Kiste davon im Land verteilte, die er vom pakistanischen Außenminister geschenkt bekam. Mao rief zum Klassenkampf gegen ein feudales System auf, aber seine Partei funktioniert heute nicht viel anders als die Dynastien der Vergangenheit, nur dass Wirtschaftsbosse und Funktionäre die Rolle der Adeligen eingenommen haben.

Mao versuchte die chinesische Geschichte auszulöschen, ließ zahllose Monumente und Bibliotheken zerstören, religiöse Praktiken verbieten, Aberglauben und Glücksspiel ausrotten und den Konfuzianismus als Staatslehre und Philosophie ablösen. Heute ist all das wieder auf dem Vormarsch, und Präsident Xi Jinping hat sowohl Mao als auch Konfuzius rehabilitiert.

"Der Große Vorsitzende Mao Tsetung hat uns gelehrt, nicht religiös zu sein", erklärt uns ein Tourist beim Abendessen. "Ah, Ceauşescu! Großer Staatsmann", sagt er, als mein Kollege Vlad erklärt, dass er aus Rumänien kommt. "Oh, Karl Marx, ein großer Philosoph", ist sein erster Kommentar zu meiner Herkunft.

Zur gleichen Zeit verbeugen sich Touristengruppen mit gefalteten Händen dreimal vor der Statue Maos, angeleitet von ihren Reiseführern, und überall im Land hängen Mao-Porträts wie die Ikonen der Orthodoxen in Imbissen, Werkstätten und Wohnzimmern.

Neo-Maoisten sind die größte regierungskritische Bewegung, und wie bei Nationalisten überall auf der Welt nährt sich ihr Zuwachs aus dem Verlust an Bestimmung eines Lebens in der Moderne.

Ihre Mitglieder sind ältere Menschen, die das Leben in einer Vergangenheit verherrlichen, in der sie zwar arm waren, aber gleich und reinen Herzens; sowie junge Menschen, die in der Welt der Smartphones ihren Platz nicht finden und nicht wissen, dass Jugendliche zu Maos Zeiten ermutigt wurden, als Rotgardisten marodierend durchs Land zu ziehen und ihre Lehrer und jeden, der wie ein Kapitalist aussah, zu demütigen und zu töten.

"Mao hat China wieder groß gemacht", sagte mir ein Mann während eines Banketts anlässlich der Eröffnung einer Stammzellen-Klinik. Das ist es, wofür er verehrt wird: Nach einem Jahrhundert der Schmach, als Briten, Deutsche, Portugiesen und Japaner Land eroberten und den Handel dominierten, das Reich der Mitte sich erst der Gewissheit, nicht mehr der Nabel der Welt zu sein, stellen musste und dann in Bürgerkriegen zerbrach, vereinte er die Nation wieder und legte damit den Grundstein für den Wiederaufstieg in den Rang einer Supermacht.

Aber was würde Mao heute wohl von China halten?