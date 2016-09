Luftangriff in Syrien tÃ¶tet SanitÃ¤ter und Rettungsfahrer

Luftangriff in Syrien tötet Sanitäter und Rettungsfahrer

Syriens Bürgerkrieg wird auch für Helfer immer gefährlicher. Am Montag starben bei einem Angriff auf einen Hilfskonvoi mehr als 20 Zivilisten. Jetzt treffen Bomben Mitarbeiter einer Hilfsorganisation.

erschienen am 21.09.2016



Aleppo (dpa) - Bei einem Luftangriff im Norden Syriens sind auch vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden. Diese seien in Chan Tuman bei Aleppo ums Leben gekommen, als sie nach einem ersten Angriff bei einem Rettungseinsatz gewesen und dann erneut Bomben gefallen seien.

Das sagte eine Sprecherin der Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM). Erst vor zwei Tagen waren in der Region Lastwagen eines Konvois mit Hilfsgütern angegriffen worden.

Bei den Toten handele es sich um zwei Sanitäter und zwei Fahrer von Rettungsfahrzeugen, teilte UOSSM weiter mit. Ein dritter Sanitäter befinde sich wegen schwerer Verbrennungen nach dem Angriff am späten Dienstagabend noch in kritischem Zustand. Auch zwei Rettungsfahrzeuge seien zerstört worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Luftangriffen auch neun Anhänger islamistischer Milizen getötet.

«Das ist der schlimmste Tag für mich, seitdem ich zu UOSSM gehöre», sagte der Direktor der Organisation, Saidun Subi. «Solche Angriffe auf Menschen, die ihr Leben einsetzen, um anderen zu helfen, müssen eingestellt werden. Das sind Kriegsverbrechen.» UOSSM hatte zunächst berichtet, auch eine ihrer medizinischen Einrichtungen sei getroffen, sich später aber korrigiert.

Unklar war zunächst, wer für die Bombardierung verantwortlich war. In der Region fliegen normalerweise nur Syrien und sein Verbündeter Russland Luftangriffe. Syriens Militär hatte am Montagabend die brüchige Waffenruhe für das Bürgerkriegsland nach einer Woche für beendet erklärt. Kurz darauf begannen Jets mit heftigen Angriffen auf Rebellengebiete in der Provinz Aleppo und der gleichnamigen Stadt.

Getroffen wurden auch Lastwagen eines Konvois mit Hilfsgütern sowie das Lager einer Hilfsorganisation. 21 Zivilisten kamen ums Leben. Die USA machen Russland für den verheerenden Angriff verantwortlich. «Alle unsere Informationen besagen eindeutig, dass dieses ein Luftangriff war, für den nur zwei Einheiten verantwortlich sein können: das syrische Regime oder die russische Regierung», sagte der Vize-Sicherheitsberater von US-Präsident Barack Obama, Ben Rhodes. Moskau weist die Vorwürfe zurück, kündigte aber eine Untersuchung an.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte, eine unabhängige UN-Kommission müsse den Fall als mögliches Kriegsverbrechen untersuchen. Es müsse geklärt werden, ob die Bombardierung absichtlich erfolgt sei. Der Angriff habe mehr als drei Stunden gedauert, ohne dass ein militärisches Ziel in der Nähe liege.